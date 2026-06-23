В Питерском районе Саратовской области запустят дроны на три дня

С 23 по 26 июня в селе Питерка Саратовской области будут проводиться кадастровые работы с использованием беспилотных летательных аппаратов. Специалисты задействуют квадрокоптеры для аэрофотосъемки местности на высоте около 100 метров. Эти работы являются плановыми и направлены на улучшение кадастровых данных в регионе.

Глава Питерского района, Дмитрий Живайкин, обратился к жителям с просьбой не паниковать и не беспокоиться при появлении дронов в небе. Он подчеркнул, что это плановая работа, и время вылетов может изменяться в зависимости от погодных условий, таких как дождь, ветер или плохой GPS-сигнал.

Кадастровые работы, проводимые с помощью дронов, позволяют более точно и эффективно собирать данные о земельных участках, что в свою очередь способствует улучшению управления земельными ресурсами и повышению качества предоставляемых услуг.