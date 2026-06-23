АО СК «РСХБ-Страхование» выплатило 9,5 млн рублей за пострадавшее от воздействия стихийного явления имущество агропредприятию в Калинградской области

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АО СК «РСХБ-Страхование» осуществило страховую выплату в размере 9,5 млн рублей по договору страхования имущества агропредприятию в Калининградской области.

Обильные снежные осадки, наблюдавшиеся в январе и начале февраля 2026 года на территории Калининградской области, привели к формированию высокого снежного покрова на крыше склада для временного хранения зерна, что стало причиной повреждения кровли строения.

Конструктивные элементы здания (фундамент, стены, перегородки, перекрытия, оконные конструкции, крыша, кровля) были застрахованы от пожаров, удара молнии, взрыва, стихийных бедствий, повреждения водой, противоправных действий третьих лиц, механических повреждений, боя стекол и других рисков.

По итогам рассмотрения предоставленных страхователем документов АО СК «РСХБ-Страхование» признало случай страховым и выплатило 9,5 млн рублей в соответствии с условиями договора.

«Повреждение или утрата имущества может оказать влияние на операционную деятельность предприятия, создавая риски перебоев в работе, вплоть до полной его остановки. В этой связи программы страхования имущества выступают ключевым элементом финансовой защиты, позволяющим предприятию компенсировать затраты на восстановление поврежденного имущества и обеспечить непрерывность производственного процесса», - прокомментировала Екатерина Петроченко, директор филиала АО СК «РСХБ-Страхование» в г. Калининграде.

АО СК «РСХБ-Страхование» - страховая компания, предоставляющая услуги корпоративным и частным клиентам. Приоритетные направления деятельности - страхование рисков предприятий агропромышленного комплекса и банкострахование. Страховщик входит в состав группы компаний АО «Россельхозбанк». По данным Банка России, по итогам 2025 года компания занимает первое место в России по сельскохозяйственному страхованию. Финансовая устойчивость компании подтверждена действующим рейтингом надежности рейтингового агентства «Эксперт РА» на уровне ruAA+. АО СК «РСХБ-Страхование» реализует свои продукты в 84 субъектах Российской Федерации. Уставный капитал составляет 624 млн рублей. Страховая компания осуществляет деятельность на основании лицензий Центрального банка Российской Федерации (Банка России) СИ № 2947 от 23.10.2017, СЛ № 2947 от 23.10.2017, ПС № 2947 от 23.10.2017, ОС № 2947-02 от 25.12.2019, ОС № 2947-04 от 23.10.2017, ОС № 2947-05 от 23.10.2017.

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