Лучшие производители пищевой продукции определились в Саратовской области

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В Саратовском центре стандартизации и метрологии (ЦСМ) прошла дегустация продукции предприятий, участвующих в региональном этапе 29-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров». Конкурс проводится в номинации «Продовольственные товары» и направлен на выявление лучших производителей пищевой продукции, соответствующих высоким стандартам качества и безопасности.

В этом году на конкурс было подано 116 заявок от 91 предприятия Саратовской области. В номинации «Промышленные товары для населения» и «Продукция производственно-технического назначения» поступило 37 заявок от 28 предприятий, что демонстрирует рост интереса к конкурсу по сравнению с предыдущим годом, когда было подано 34 заявки от 25 предприятий.

В дегустации приняли участие члены региональной комиссии по качеству, включая:

Экспертная комиссия оценивала продукцию на соответствие всем нормативным требованиям безопасности и качества, что является важным аспектом в условиях современного рынка.

Среди участников конкурса были представлены такие промышленные предприятия, как:

Эти предприятия представляют широкий спектр продукции, что подчеркивает разнообразие и конкурентоспособность местной промышленности.

Победители регионального этапа конкурса будут определены на заседании региональной комиссии по качеству и представлены для участия в федеральном этапе. Это событие не только способствует повышению стандартов качества продукции, но и укрепляет имидж Саратовской области как центра высококачественного производства.