Сотрудники социозащитных учреждений отправили «за ленточку» дрондетектор и летние маскировочные сети

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Социозащитные учреждения области продолжают оказывать помощь участникам специальной военной операции. Сотрудники, получатели услуг, «серебряные» волонтеры отправляют бойцам гуманитарную помощь, необходимые предметы для быта, продукты, вещи, в том числе созданные своими руками, письма со словами поддержки.

Так, коллектив Адоевщинского дома-интерната при участии коллег из комплексного центра социального обслуживания населения Базарно-Карабулакского района отправил «за ленточку» дрондетектор, который поможет бойцам выявлять БПЛА.

С просьбой о его приобретении обратился сотрудник дома-интерната Михаил П., который стал участником специальной военной операции и выполняет боевые задачи с 2022 года.

Кроме того, землякам были переданы две летние маскировочные сети.

«С самого начала специальной военной операции мы собираем гуманитарные грузы, делаем «сухие» души, окопные свечи, плетем сети. Всех – и специалистов, и проживающих – объединяет стремление помочь ребятам, внести свой вклад в защиту интересов России», – поделились сотрудники дома-интерната.

Министерство труда и социальной защиты области