С 23 июня в Саратовской области вводятся лимиты на реализацию бензина всех марок

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В целях стабилизации ситуации на топливном рынке и предотвращения спекуляций в Саратовской области вводятся временные ограничения на розничную продажу бензина.

Согласно решению, озвученному губернатором региона Романом Бусаргиным, с 23 по 30 июня устанавливается лимит в 30 литров топлива на одну транспортную единицу, принадлежащую физическому лицу.

Глава региона подчеркнул, что данная мера носит вынужденный характер и призвана устранить последствия ажиотажного спроса. По словам губернатора, граждане закупают топливо с существенным превышением реальных потребностей, что провоцирует искусственный дефицит. При этом Бусаргин заверил, что стратегические запасы горюче смазочных материалов (ГСМ) в области находятся на достаточном уровне, а сложившаяся ситуация обусловлена исключительно поведенческими факторами.

Несмотря на официальные разъяснения, жители региона сообщают о нехватке топлива. В социальных сетях фиксируются многочисленные сообщения о многокилометровых очередях и скоплении автомобилей на автозаправочных станциях как в Саратове, так и в других городах и районах области.