В регионе продолжается реализация программы расселения из ветхого и аварийного жилья

Фото: Правительство Саратовской области

Обеспечение граждан новым жильем взамен непригодного для проживания остается важнейшим приоритетом для руководства региона. Об этом заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

На протяжении последних лет благодаря принятым мерам и значительным вложениям из областной казны были переселены жители из сотен домов, что затронуло более 13 тысяч человек.

При этом на данный момент ликвидация оставшегося ветхого фонда потребует значительных финансовых вливаний, исчисляемых десятками миллиардов рублей, заявил глава региона. Полностью покрыть такие расходы из регионального бюджета представляется затруднительным, отметил Бусаргин. Тем не менее, перед соответствующим ведомством поставлена цель использовать все имеющиеся инструменты для решения проблемы. Несмотря на возможное увеличение доли областного финансирования, такие шаги будут предприняты, учитывая важность данного вопроса, почдеркнул губернатор.

Параллельно изучаются и иные подходы. Одним из таких является комплексное развитие территорий. Переселение из старого и аварийного жилья выступает ключевым аргументом в диалоге с потенциальными инвесторами. Кроме того, комплексное развитие способствует модернизации городской среды. В связи с этим именно этот механизм имеет первостепенное значение.

- От глав муниципальных образований также ожидается активность в этом направлении. Им необходимо искать пути взаимодействия с бизнесом, что особенно важно для малых населенных пунктов. Для привлечения инвесторов следует создавать привлекательные условия, поставил задачу Роман Бусаргин.