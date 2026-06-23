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НовостиОбщество23 июня 2026 4:03

В Саратове и районах к августу отремонтируют дворы 251 детского сада и 81 школы

По проекту Володина в Саратовской области ведется ремонт дворов детсадов и школ
Источник:kp.ru
Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Фото: Соцсети Вячеслава Володина

Председатель Государственной Думы Вячеслав Володин напомнил о проекте по обновлению прилегающих территорий 251 детского сада и 84 школ.

Благоустройство территорий детских садов и школ в Саратове и пятнадцати районах области, включая 49 центральных населенных пунктов (опорных сел), должно быть завершено к концу августа.

В детских садах уже устанавливаются игровые площадки и ремонтируются ограждения. В школах проводится модернизация спортивных зон и стадионов.

Работы по приведению в порядок 11 территорий детских садов в Энгельсе и 11 в Балаково планируется завершить к октябрю.

Иван Серегин