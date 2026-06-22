В Саратовской области ввели лимит на продажу бензина

В Саратовской области с 23 июня вводятся временные лимиты на отпуск бензина для физических лиц — не более 30 литров на одну машину. Ограничения будут действовать до 30 июня. Решение принято на совещании с производителями и поставщиками топлива, профильным блоком правительства под председательством губернатора Романа Бусаргина.

На протяжении последних дней фиксируется высокий спрос на бензин всех марок, что создаёт дополнительную нагрузку на логистические цепочки. При этом покупки в большинстве случаев ведутся со значительным запасом сверх реальной потребности.

Губернатор подчеркнул, что введение лимитов — вынужденная мера для снижения необоснованного ажиотажа и предотвращения возможных спекуляций на топливном рынке. Власти призывают жителей сохранять спокойствие и не создавать искусственный дефицит. Ситуация остаётся на контроле оперативного штаба.