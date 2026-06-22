В парке «Территория детства» почтили память пионеров-героев.

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Память сердца.

22 июня 2026 года, в День памяти и скорби, коллектив Центра детского творчества Ленинского района города Саратова принял участие в памятной акции – экскурсе в историю подвигов юных защитников нашей Родины.

"Встреча прошла на аллее пионеров-героев парка "Территория детства" – в месте, где имена детей, проявивших невероятное мужество, высечены не только в камне, но и в памяти поколений. Педагоги и учащиеся Центра и школ Ленинского района собрались у мемориального комплекса пионерам-героям, чтобы вспомнить истории тех, кто был ровесником сегодняшних школьников, отдать дань уважения детям, чьи подвиги стали примером силы духа и любви к Родине сегодняшнему поколению, возложить цветы в знак благодарности и вечной памяти.

В ходе мероприятия ребятам рассказали о мужестве и самоотверженности партизанов Лёне Голикове и Володе Дубинине, партизане-разведчике Вале Котике, подрывнике-разведчике Васе Коробко.

Возложение цветов стало не просто ритуалом – это был тихий разговор сквозь годы... Мы помним. Мы гордимся. И мы передаём эту память дальше. Никто не забыт. Ничто не забыто," - рассказала организатор мероприятия, местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Ленинском районе Татьяна Тихонова.