«Женское движение» почтило память павших в День памяти и скорби

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В день памяти и скорби, на Воскресенском кладбище участники партийного проекта "Женское движение Единой России" вместе с однопартийцами почтили память павших в годы Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к монументу "Воин-освободитель".

"22 июня - День памяти и скорби. День вероломного нападения нацистской Германии на нашу страну. День, который по-прежнему отзывается скорбью в наших сердцах. Мы навсегда останемся благодарными шагнувшим в бессмертие победителям. Вечная память павшим за свободу и независимость Родины", - сказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Заводском районе Светлана Зарьянцева.