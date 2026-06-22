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НовостиОбщество22 июня 2026 18:26

«Женское движение» почтило память павших в День памяти и скорби

Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В день памяти и скорби, на Воскресенском кладбище участники партийного проекта "Женское движение Единой России" вместе с однопартийцами почтили память павших в годы Великой Отечественной войне минутой молчания и возложили цветы к монументу "Воин-освободитель".

"22 июня - День памяти и скорби. День вероломного нападения нацистской Германии на нашу страну. День, который по-прежнему отзывается скорбью в наших сердцах. Мы навсегда останемся благодарными шагнувшим в бессмертие победителям. Вечная память павшим за свободу и независимость Родины", - сказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Заводском районе Светлана Зарьянцева.