Женщины из Липовки зажгли свечи у памятника Неизвестному солдату

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В День памяти и скорби, активистки партийного проекта "Женское движение Единой России" села Липовка присоединились к всенародной акции "Свеча памяти".

"Мы пришли к памятнику Неизвестного солдата, чтобы стать частью акции "Свеча памяти". Это священный огонь правды, который мы, женщины, матери и дочери, обязаны передать своим детям. В каждой зажженной свече — история нашей семьи, судьбы наших предков, их мужество и стойкость.

Мы не просто вспоминаем. Мы строим живой мост между поколениями. Пока мы помним подвиг советского народа в борьбе с нацизмом, мы непобедимы. Сохраняя память, мы сохраняем будущее.

Особая глубина акции в том, что она создаётся самими людьми. Каждый может зажечь свечу, связанную с историей своей семьи, напоминая себе и детям о том, какой ценой достался мир. Это живая нить, связывающая 1941-1945 годы с сегодняшним днём", - рассказала активистка партийного проекта "Женское движение Единой России" в селе Липовка Татьяна Лукашева.