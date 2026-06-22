«Женское движение» отправило 15 маскировочных сетей бойцам СВО

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Участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" вместе с волонтёрами отправили гуманитарную помощь участникам специальной военной операции.

"Наши женщины на регулярной основе формируют и отправляют крупные партии гуманитарных грузов для участников спецоперации. Для отправки собираются наиболее востребованные вещи по заявкам бойцов. Вот и в этот раз передали маскировочные сети в количестве 15 штук, которые сплели волонтеры "Женского движения" села Прокудино и села Сазоново. Нижнее белье, консервы домашнего приготовления, печенье, и много необходимых вещей. Мы делаем все возможное, чтобы поддержать земляков, участников СВО", - отметила местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в Аткарском районе Валентины Шпакова.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остаётся одним из приоритетных направлений работы народной программы партии "Единая Россия".