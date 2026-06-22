«Женское движение» Ленинского района готовит масксети и технику для бойцов

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В Ленинском районе участницы проекта «Женское движение Единой России» активно ведут постоянную работу по сбору гуманитарной помощи бойцам СВО. Готовы к отправке две маскировочные сети. Также организован сбор средств на закупку 3D-принтера, сварочного аппарата и рации для одного из подразделений Саратовского полка. В акции активно участвуют коллективы образовательных учреждений района.

«Мы системно помогаем нашим защитникам. Маскировочные сети уже готовы к отправке, а сбор средств на технику продолжается. Поддержка бойцов — это наша общая задача», — рассказала местный координатор проекта в Ленинском районе Татьяна Тихонова.

Поддержка участников специальной военной операции и их семей остается одним из приоритетных направлений народной программы партии «Единая Россия».