В Саратове 11-летняя девочка упала с высоты в заброшенном здании

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В Саратове 11-летняя девочка пострадала при падении с высоты. Инцидент произошёл 22 июня на территории заброшенного здания на улице Миллеровской. Ребёнок получил травмы и был экстренно госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь. О состоянии девочки пока не сообщается.

Руководитель регионального СУ СК Дмитрий Костин поручил провести доследственную проверку. Следователи уже начали комплекс мероприятий. Предстоит выяснить, как ребёнок оказался в опасном месте, который запрещён для посещения. Будут опрошены родители, очевидцы и возможные свидетели.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.