Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Саратов
+24°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество22 июня 2026 18:09

В Саратове 11-летняя девочка упала с высоты в заброшенном здании

СК начал проверку после падения девочки с высоты в Саратове
Источник:kp.ru
Фото: Следком 64

Фото: Следком 64

В Саратове 11-летняя девочка пострадала при падении с высоты. Инцидент произошёл 22 июня на территории заброшенного здания на улице Миллеровской. Ребёнок получил травмы и был экстренно госпитализирован. Врачи оказывают ему необходимую помощь. О состоянии девочки пока не сообщается.

Руководитель регионального СУ СК Дмитрий Костин поручил провести доследственную проверку. Следователи уже начали комплекс мероприятий. Предстоит выяснить, как ребёнок оказался в опасном месте, который запрещён для посещения. Будут опрошены родители, очевидцы и возможные свидетели.

Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.