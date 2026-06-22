«Женское движение» поздравило медиков ЗАТО Светлый с профессиональным праздником

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День медицинского работника – это возможность сказать слова благодарности тем, кто всегда на передовой по спасению жизни и здоровья человека. В преддверии этого события участницы партийного проекта "Женское движение Единой России" и женсовета поздравили персонал медицинских учреждений ЗАТО Светлый с профессиональным праздником!

"Этот праздник всегда наполнен особой теплотой, ведь мы чествуем людей, которые по зову сердца посвятили себя самому важному – нашему здоровью! Медицинские работники – это те, кто обладают внутренним призванием облегчать боль и делать все возможное для нашего благополучия. Их труд неоценим, а самоотверженность заслуживает глубочайшего уважения. Выражаем благодарность за нелёгкий труд и желаем здоровья и профессиональных успехов в работе!", - сказала местный координатор проекта "Женское движение Единой России" в ЗАТО Светлый Елена Власова.