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НовостиОбщество22 июня 2026 17:53

«Женское движение» поздравило медиков с профессиональным праздником

Источник:kp.ru
Фото: ООО "Волга-Медиа"

Фото: ООО "Волга-Медиа"

В преддверии Дня медицинского работника состоялось торжественное мероприятие и награждение сотрудников стоматологической поликлиники √2. Организатором творческой части праздника стала директор Центра детского творчества Ленинского района г. Саратова, местный координатор проекта "Женское движение Единой России" по Ленинскому району, член общественного совета поликлиники Татьяна Тихонова.

"Выступления детских коллективов Центра создали особую праздничную атмосферу торжества. Ансамбль танца "Иван да Марья" (руководитель Ольга Михайленко) и вокальный ансамбль "Мелодия" (руководитель Ирина Евдокимова) порадовали собравшихся исполнением танцевальных и вокальных композиций", - сказала Татьяна Тихонова.

Главный врач клиники, Заслуженный врач РФ выразил благодарность юным артистам и директору Центра детского творчества, избранной на заседании заместителем председателя общественного совета поликлиники, за подаренные эмоции и праздничное настроение.