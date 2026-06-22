Панков раскритиковал УК в Балашове за нерешенные проблемы жителей

В Балашове после обращения граждан депутат Госдумы Николай Панков встретился с жителями дома №5 в пер. Титова. Об этом он рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Двор недавно отремонтирован, но нужно приводить в порядок муниципальные дороги. Договорились, что будет отремонтирована разбитая «бетонка», по которой родители водят детей в школу и детсад. А грунтовку по направлению к городскому клубу грейдируют, уберут мусор и скосят траву. И в будущем город должен взять эту дорогу на баланс.

Отмечу, много претензий к УК «Мечта». Не убираются подъезды и двор, хотя люди платят за услуги дворника. Не производится опиловка деревьев, протекают водостоки на крыше. Много лет нет реакции на жалобы жителей.

Напомнил местной власти, что нельзя закрывать глаза на беспредел УК. Власть должна быть на стороне людей, защищать их, давать разъяснения. А получается, жители даже не знают, какое имущество и территория принадлежат им как собственникам. И вопрос об опиловке деревьев решает депутат Госдумы. Такое недопустимо. Или пусть ответственные лица исправляют ситуацию, или приедем сюда ещё раз с руководителем ГЖИ. При необходимости обращусь в прокуратуру для проверки УК», - подчеркнул Николай Панков.