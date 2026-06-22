812 нарушений миграционного законодательства выявили в Саратовской области

В Саратовской области подвели итоги первого этапа оперативно-профилактической операции «Нелегал 2026». С 1 по 10 июня сотрудники ГУ МВД проводили масштабные рейды на торговых и строительных объектах, в увеселительных заведениях, на промышленных предприятиях, а также в местах массового проживания и работы иностранцев. Проверено 305 работодателей, 1222 иностранных работника, 1720 объектов жилого сектора и 1012 единиц автотранспорта.

Выявлено 812 нарушений миграционного законодательства, в том числе 612 нарушений порядка пребывания иностранных граждан, 162 нарушения трудовой деятельности и 38 иных административных нарушений. Наложены штрафы на общую сумму более 3 миллионов рублей, из которых взыскано более 1,7 миллиона. Вынесено 189 решений об административном выдворении, 25 нарушителей помещены в центр временного содержания.

Фактически выдворено 173 иностранных гражданина, 3 депортированы. В отношении 156 иностранцев принято решение о неразрешении въезда в РФ. Установлено местонахождение 31-летнего гражданина ближнего зарубежья, находившегося в международном розыске за совершение преступлений на родине.