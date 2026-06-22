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Министр труда рассказал о программах переобучения для участников СВО

Министр труда и социальной защиты Саратовской области Денис Давыдов на пресс-конференции в пресс-центре «Аргументы и факты в Саратове» рассказал о мерах поддержки участников специальной военной операции в части реабилитации, трудоустройства и социальной адаптации.

По его словам, в регионе усилили работу по направлениям, которые можно пройти через кадровый центр. Обучение занимает от одного до трёх месяцев и включает востребованные и высокооплачиваемые специальности.

«В последнее время мы очень много поработали над направлениями, которые мы предлагаем через кадровый центр. Это, например, оператор БПЛП, контролёр технического состояния автоматов и оборудования, специалист по проектированию автоматизированных систем управления технологическими процессами, эколог предприятия, сварщик, специалист по защите информации», — отметил Давыдов.

Он подчеркнул, что такие профессии особенно важны для дальнейшего трудоустройства и адаптации ветеранов.

«Это очень важные, нужные направления и высокооплачиваемые. Это тоже один из запросов, которые нам необходимо выполнять», — сказал министр.

По данным ведомства, в настоящее время к программам переподготовки уже приступили 15 человек. Работа в этом направлении ведётся в тесном взаимодействии с филиалом фонда «Защитники Отечества».

Кроме того, участникам СВО помогают не только с получением новой профессии, но и с поступлением в вузы.

Пресс-конференция была посвящена комплексной поддержке участников СВО, включая реабилитацию, трудоустройство и социальную адаптацию. Посмотреть пресс-конференцию можно в группе ВК.