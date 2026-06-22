Роман Бусаргин поручил усилить контроль за водоснабжением в районах

Губернатор Роман Бусаргин провёл постоянно действующее совещание с зампредами, министрами и главами районов. Под особым контролем — бесперебойное водоснабжение, особенно в отдалённых и засушливых территориях. Глава региона подчеркнул, что из областного бюджета регулярно выделяются средства на строительство и ремонт систем водоснабжения. Муниципалитеты должны мониторить ситуацию и оперативно реагировать на сигналы жителей. Также на контроле — проведение технических работ на магистралях горячего водоснабжения. Горячие линии продолжат работать, а к нарушителям будут применять строгие меры.

На пляжах и местах отдыха у воды усилят профилактические мероприятия. В регионе оборудовано 54 пляжа, дополнительные рейды пройдут и в необорудованных местах. Уже проведено более 300 рейдов. Патриотическим воспитанием охвачено 100% детей и молодёжи от 14 до 18 лет. Более 4 тысяч школьников и студентов прошли курсы в учебно-методических центрах. Бусаргин поручил активнее привлекать к этой работе участников СВО и использовать их предложения.

В Саратове и Балашове обновят автобусный парк. В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в регион поставят более 40 новых автобусов. Они будут работать на маршрутах Саратова и Балашова. Губернатор отметил, что обновление парка — ответ на запросы жителей и создание комфортных условий. С перевозчиками необходимо вести постоянную работу для участия в программах по обновлению автопарка.