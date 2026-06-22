Жители региона заключили более 3 тысяч социальных контрактов

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Реабилитация, трудоустройство и социальная адаптация участников специальной военной операции стали основной темой пресс-конференции министра труда и социальной защиты Дениса Давыдова. Мероприятие прошло на площадке пресс-центра «АиФ Саратов» и собрало представителей региональных СМИ, общественных организаций и профильных ведомств. Как отметил министр, сегодня этим направлениям работы, которая носит межведомственный характер, уделяется самое серьезное внимание.

Участники СВО и их близкие могут пройти социально-медицинскую реабилитацию на базе социально-оздоровительных центров области. С апреля по инициативе губернатора Романа Бусаргина на базе всех центров созданы интегрированные структуры для прохождения реабилитации, в том числе совместно с семьями. Особое внимание уделяется трудоустройству: Кадровый центр региона работает в проактивном режиме и организует персональное сопровождение. Сформирован реестр работодателей, готовых принять участников СВО — в нём порядка 650 компаний и более 2,2 тысячи вакансий.

Защитники могут пройти обучение по нацпроекту «Кадры» или открыть собственное дело с помощью социального контракта. С этого года участники СВО могут получить до 350 тысяч рублей на предпринимательские инициативы без учёта дохода семьи. Всего с начала года заключено свыше 3 тысяч социальных контрактов. 26 июня состоится федеральный этап ярмарки трудоустройства «Работа России. Время возможностей». Весной на региональном этапе работу нашли около тысячи человек.