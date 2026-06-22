В «Госуслугах» появились уведомления о плановых отключениях воды

В мобильном приложении «Госуслуги Дом» появились уведомления о плановых отключениях горячего водоснабжения. Информация о предстоящих отключениях теперь отображается на главном экране, если управляющая организация внесла соответствующие данные в систему. Министр строительства и ЖКХ Михаил Бутылкин отметил: «Благодаря своевременному оповещению не нужно искать объявления на подъездах или уточнять сроки в УК». Приложение создано при участии Минстроя и Минцифры для удобства жителей и упрощения взаимодействия с ЖКХ.

С помощью сервиса можно оплачивать коммунальные услуги, передавать показания счётчиков, отправлять заявки и участвовать в голосованиях на собраниях собственников, а также обращаться в аварийно-диспетчерскую службу. С 1 апреля жители многоквартирных домов могут передавать показания и направлять обращения через чат-бот в национальном мессенджере «МАХ». Внутри доступно мини-приложение с готовыми сценариями.

Скачайте «Госуслуги Дом» и управляйте недвижимостью с комфортом. Ссылки на приложение и чат-бот доступны на официальных ресурсах.