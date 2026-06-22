Саратовские аграрии представят достижения на Дне поля в Самарской области

Саратовские аграрии представят свои достижения на Дне поля и сенажа-2026, который пройдёт 26 июня на площадке НИИ «Жигулёвские сады» в Самарской области. Центральное событие — крупнейший в регионе агрополигон, где на более чем 200 делянках продемонстрируют отечественные сорта и гибриды пшеницы, подсолнечника, сои, кукурузы и кормовых трав. Участники смогут оценить их поведение в реальных условиях и увидеть «честный тест-драйв» генетики, технологий защиты и питания растений.

Деловая программа разделена на три направления: растениеводство, корма и зоотехния. Также обсудят агротуризм, грантовую поддержку, правовую защиту агробизнеса и кадровое обеспечение. В секции PROКорма представят практики заготовки качественного сенажа и подходы к росту молочной продуктивности.

На специальной площадке покажут в работе плуги, сеялки, опрыскиватели и агродроны. Организаторы — Агропромсоюз Поволжья, Урала и Сибири при поддержке регионального Минсельхозпрода. Регистрация доступна по ссылке. Аграрии смогут найти оптимальные решения для повышения маржинальности каждого гектара.