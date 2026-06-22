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НовостиОбщество22 июня 2026 12:05

Лучший механизатор области работает в Татищевском районе

Александр Городнов победил в конкурсе «Лучший по профессии»
Источник:kp.ru
Фото: Минсельхоз Саратовской области

Фото: Минсельхоз Саратовской области

Лучшим механизатором Саратовской области стал Александр Городнов из Татищевского района с 18-летним стажем. Он победил в региональном этапе Всероссийского конкурса «Лучший по профессии» в номинации «Механизатор», прошедшем на базе сельскохозяйственного техникума имени Тимирязева. Участники прошли тестирование из 50 вопросов и пять практических испытаний, самым зрелищным из которых стало фигурное вождение. Второе место занял Григорий Манол из Аркадакского района, третье — Александр Шарашов из Пугачёвского.

Александр Городнов рассказал, что пришёл в профессию с детства, работал в поле с отцом. Теперь его основная работа — обработка полей и ремонт техники. Он представит область на федеральном этапе в Тамбовской области в сентябре.

На конкурсе присутствовали ученики агротехкласса Татищевского лицея. Для них провели квест и рассказали о технике безопасности. Замминистра сельского хозяйства Игорь Гриднев подчеркнул важность конкурсов для популяризации рабочих профессий и привлечения молодёжи в аграрный сектор. Конкурс входит в нацпроект «Кадры» по поручению президента Владимира Путина.