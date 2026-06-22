В Саратовской области зажгли свечи и возложили цветы к памятникам

Сегодня, 22 июня, в День памяти и скорби, по всей Саратовской области проходят памятные мероприятия. В пришкольных лагерях и детских оздоровительных центрах вспоминают подвиги героев Великой Отечественной. В лагере «Солнышко» лицея №15, «Непоседах» и «Роднике» школы №1 Базарного Карабулака прошли уроки мужества. Детям рассказывали о первых днях войны, о том, как люди держали оборону и трудились в тылу. После бесед ребята делали открытки и плакаты, а затем несли их к памятникам.

В гимназии №34 час памяти провела методист Регионального центра допризывной подготовки Анастасия Суркова. Она рассказала о последнем мирном дне — 21 июня 1941 года, когда по стране проходили выпускные вечера, а школьники ещё не знали, что через несколько часов начнётся война. Уроки мужества прошли и в других районах области. Повсюду звучали стихи и песни военных лет, дети читали письма с фронта.

У мемориалов собрались школьники и жители сёл. Они возложили цветы и зажгли свечи в память о погибших.