Вавиловский университет подготовил учителей к запуску агротехнологических классов

Фото: Вавиловский университет

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С 17 по 19 июня 2026 года на площадке Саратовского государственного университета генетики, биотехнологии и инженерии имени Н.И. Вавилова прошел практический интенсив для учителей естественно-научного цикла. Участниками стали преподаватели школ региона, которые с нового учебного года начнут внедрять агротехнологический профиль.

Фото: Вавиловский университет

Главная задача — дать педагогам прикладные инструменты, чтобы связать школьные предметы с реальным аграрным производством.

Программа стартовала с профориентационной экскурсии: учителя посетили учебные корпуса вуза и научно-производственный комплекс «Агроцентр», лично оценив лабораторную базу и исследовательские возможности университета.

Далее педагоги отрабатывали конкретные методики по четырем направлениям:

— Биология и биотехнология растений: выделение ДНК, микроклональное размножение, хроматография, влияние ксенобиотиков на клетку; — Ветеринария и морфология: изготовление морфологических препаратов, исследование сердечно-сосудистой системы и регистрация ЭКГ; — Инженерия и физика: цифровой анализ электрических цепей, расчет конвейерных систем, испытание прочности материалов; — Пищевые технологии и качество: разработка новых жировых продуктов, анализ клейковины, определение кислотности и микрофлоры молочной продукции.

Фото: Вавиловский университет

Занятия вели ведущие ученые Вавиловского университета с использованием цифровых лабораторных комплексов. Особый акцент — на самостоятельное проектирование моделей уроков, где предметное содержание интегрировано в производственные задачи АПК.

Директор центра непрерывного аграрного образования Василий Нейфельд подчеркнул стратегическую важность интенсива:

«Это опережающая подготовка к сентябрьскому запуску агротехнологических классов в школах области. Инициатива реализуется в рамках федерального проекта «Кадры в АПК» национального проекта «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности». Ученики 7–11 классов будут осваивать современные агротехнологии и на уроках, и в формате внеурочной деятельности, и через дополнительное образование».

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