Одна надпись на стене может перечеркнуть чью-то жизнь

Мифы о «легких деньгах» для курьеров разрушают судьбы. Всё начинается с малого: с наклейки на двери подъезда или надписи на заборе или здании. Наркодельцы выбирают объекты, где нет контроля.

Уважаемые собственники и арендаторы: камера видеонаблюдения сегодня — это самое доступное и эффективное средство борьбы с незаконной рекламой наркотиков.

Как это работает? Камера не только фиксирует правонарушение, но и предотвращает его. Зная, что их снимут, распространители запрещенной рекламы обходят такие здания стороной. Вы не просто защищаете стены от вандализма, вы буквально спасаете жизни, перекрывая каналы вербовки и распространения наркотиков.

О любых фактах употребления и местах распространения наркотиков сообщайте в ГУ МВД по Саратовской области, а камеры помогут полиции найти злоумышленников:

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