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НовостиОбщество22 июня 2026 11:15

В Саратове наблюдается нехватка бензина, цены растут

На АЗС «Лукойл» бензин исчез, на «Роснефти» — очереди
Источник:kp.ru

В Саратове автолюбители столкнулись с нехваткой бензина. На некоторых АЗС топливо исчезло, на других цена на АИ-92 достигла 140 рублей за литр. Губернатор Роман Бусаргин сообщил, что объём отгрузок бензина и дизеля за последние сутки увеличился на 70%, а запасы горючего в области достаточны. Он поручил региональному Минпрому совместно с поставщиками разработать новые модели поставок для равномерного распределения топлива по АЗС.

На заправках «Лукойл» бензин отсутствует, сотрудники не могут назвать сроки поставок. На «Роснефти» на Усть-Курдюмской топливо есть, но очереди достигают нескольких сотен метров даже ночью. Власти контролируют ситуацию и обещают обеспечить все АЗС, особенно в отдалённых районах.

Минсельхоз следит за обеспечением аграриев топливом для полевых работ, а управление ФАС мониторит цены.