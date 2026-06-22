В Саратовской области стартовал юбилейный сезон проекта «Водорослям крышка!»

В Саратовской области стартовал десятый, юбилейный сезон экологического проекта «Водорослям крышка!», реализуемого при поддержке Правительства региона. Инициатива направлена на формирование экологической культуры и оздоровление Волги. В рамках сезона в школах и детсадах пройдёт сбор пластиковых крышек с маркировкой «2» (HDPE). Вырученные от переработки средства направят на покупку мальков травоядных рыб для выпуска в Волгу — они питаются водорослями и помогают бороться с заиливанием.

Проект реализуется по инициативе губернатора Романа Бусаргина. С 2021 года в регионе собрали более 40 тонн крышек и выпустили свыше 215 тысяч мальков. В этом году проект охватит 10 регионов страны при поддержке Фонда президентских грантов.

Работа ведётся в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие», инициированного президентом Владимиром Путиным.