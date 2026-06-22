В Саратове второй этаж Крытого рынка продают за 189 млн рублей

В Саратове выставили на продажу второй этаж Крытого рынка. Площадь объекта — 1688 квадратных метров. Стоимость — 189 миллионов рублей. Продавец позиционирует его как готовый бизнес с действующими арендаторами и подтверждённым доходом. Новый владелец сможет получать прибыль сразу после сделки без дополнительных вложений.

В объявлении раскрыли финансовые показатели. За 2025 год выручка от аренды помещений составила 74 миллиона рублей. Чистая прибыль — 17 миллионов. Покупателям предлагают провести «аукцион на ваших условиях». Для сравнения: в начале июня на рынке продавали 3000 квадратных метров за 167 миллионов рублей. Цена за «квадрат» заметно выросла.

Предложение заинтересует инвесторов, которые ищут готовый арендный бизнес.