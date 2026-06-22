В саратовском кинотеатре «Победа» пройдет большая семейная кинопрограмма

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С 22 по 28 июня 2026 года в саратовском кинотеатре «Победа» пройдет большая патриотическая кинопрограмма, приуроченная ко Дню памяти и скорби и посвященная теме исторической памяти, подвигу поколения победителей и воспитанию патриотизма у детей и молодежи.

В афише недели военные драмы, документальные фильмы, семейное и детское кино, а также специальные показы и всероссийские кинопоказы.

22 июня, понедельник

10:30 — «Каруза» (2025, реж. Иван Харатьян), военная драма, 6+.

12:00 — «Время вернуться» (2024, реж. Иван Павлов), военно-историческая драма, 16+.

14:00 — специальный показ к Дню памяти и скорби: «Перерыв на кино. Всероссийский кинопоказ о детях войны», документальный фильм, 6+.

15:00 — документальные фильмы из детского патриотического фестиваля «Потомки Победителей», 6+, зал 3.

18:00 — «В списках не значился» (2025, реж. Сергей Коротаев), военная драма.

23 июня, вторник

10:30 — «Капитан Крюк» (2024, реж. Максим Максимов), семейный фильм.

12:00 — «Тафити. Приключения на краю света» (2025), мультфильм, 6+.

24 июня, среда

10:30 — «Маша и медведи» (2025, реж. Антонина Руже), сказка.

12:30 — «Семейный призрак» (2025, реж. Александр Бабаев), фантастическая комедия, 6+.

25 июня, четверг

10:30 — «Супергномы» (2024), мультфильм, 6+.

12:00 — «Опасные каникулы» (2016, реж. Ольга Беляева), детский детектив, 6+.

26 июня, пятница

10:30 — «Тафити. Приключения на краю света» (2025), мультфильм, 6+.

12:00 — «Царевна-лягушка» (2025), комедия-сказка, 6+.

13:40 — «Россия. Нам 25 лет» (2017, реж. Ангелина Голикова), документальный фильм, 6+.

Программа продолжает серию показов, направленных на сохранение исторической памяти, знакомство зрителей с отечественным кино и поддержку семейного досуга.