Саратовский театр драмы приготовил сюрпризы к закрытию театрального сезона

Фото: Саратовский театр драмы

Саратовский академический театр драмы имени Слонова рад приветствовать горожан и приезжих на запоминающемся закрытии своего 223-го театрального сезона.

Театр приготовил для своих посетителей ряд приятных сюрпризов и неожиданных подарков в заключительные дни сезона.

28 июня, во время представлений «Первая любовь» на Большой сцене и «Космос» на Малой сцене, а также 30 июня, в день спектакля «Оттепель» на Большой сцене, состоится розыгрыш уникальных футболок, созданных специально к этому событию. Счастливчики будут определены случайным образом среди зрителей, занимающих определенные места в зале.

Помимо этого, некоторые гости театра получат в подарок эксклюзивные программки, содержащие личные пожелания от артистов.

Билеты по-прежнему можно приобрести в театральных кассах и на официальном веб-сайте театра.

Не упустите возможность проводить завершающийся 223-й сезон в атмосфере тепла и получить массу ярких впечатлений.