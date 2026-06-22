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НовостиПроисшествия22 июня 2026 10:08

В Гагаринском районе Саратова в ДТП погиб водитель иномарки.

Hyundai Solaris съехал с дороги, мужчина погиб на месте
Источник:kp.ru
Фото: Госавтоинспекция 64

Фото: Госавтоинспекция 64

В Гагаринском районе Саратова 21 июня произошло смертельное ДТП.

По данным городской Госавтоинспекции, в 21:30 на 3-м километре автоподъезда к селу Синенькие от федеральной трассы Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» автомобиль Hyundai Solaris съехал с дороги. За рулём иномарки находился мужчина 1989 года рождения.

В результате аварии водитель получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте происшествия. В настоящее время сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего. Причины ДТП выясняются.