Из Саратовской области в Дагестан отправили 30 голов скота для пострадавших

В Хасавюртовский район Дагестана доставили первую партию крупного рогатого скота из Саратовской области. 30 голов из племзавода «Трудовой» Марксовского района передадут жителям села Адильотар, чьи подворья пострадали от разрушительных весенних паводков и ливней. Акция организована по инициативе Минсельхоза России. Всего дагестанским аграриям будет безвозмездно передано 137 голов скота из разных регионов.

В акции также участвуют фермерские хозяйства Ставропольского края, Ростовской и Волгоградской областей. Очередные партии скота прибудут в республику в ближайшее время. В региональном минсельхозе отметили, что эта поддержка поможет людям оперативно восполнить потери.

Саратовские животноводы откликнулись на просьбу о помощи.