В Красном Куте мужчина зарезал знакомого во время конфликта

В Красном Куте Саратовской области 45-летний мужчина убил своего 46-летнего знакомого. По версии следствия, преступление произошло 17 июня у одного из домов на улице Пушкина. В ходе конфликта подозреваемый нанёс потерпевшему несколько ударов ножом в область жизненно важных органов. От полученных ран мужчина скончался на месте. После этого злоумышленник попытался скрыться.

Благодаря слаженной работе следователя СК и сотрудников уголовного розыска ОМВД подозреваемого задержали в Саратове. Оперативники быстро установили его местонахождение. Мужчину доставили к следователю. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (убийство). Проводятся следственные действия, назначены судебные экспертизы. Расследование продолжается.