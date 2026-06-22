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НовостиОбщество22 июня 2026 9:56

Сотрудница МЧС Дарья Киселева взяла серебро на соревнованиях по плаванию

Серебро и бронза: МЧС Саратовской области выступило на Спартакиаде «Динамо»
Источник:kp.ru
Фото: МЧС Саратовской области

Фото: МЧС Саратовской области

В Саратове в рамках Спартакиады Общества «Динамо» прошли соревнования по плаванию на дистанции 50 метров среди силовых структур региона.

В турнире приняли участие 7 сборных команд. Сотрудница специализированной пожарно-спасательной части Дарья Киселева завоевала серебряную медаль, заняв второе место.

В общекомандном зачете сборная МЧС Саратовской области поднялась на третью ступень пьедестала. Спортсмены показали высокие результаты и проявили волю к победе. Соревнования прошли в напряженной борьбе.