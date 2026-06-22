В кинотеатре «Победа» пройдёт семейная кинопрограмма

Фото: Культурный регион 64

В кинотеатре «Победа» с 22 по 28 июня пройдёт большая семейная кинопрограмма. Она приурочена ко Дню памяти и скорби. В афише — военные драмы, документальные фильмы, семейное и детское кино. Откроет неделю 22 июня показом фильма «Каруза» в 10:30 и специальным кинопоказом «Перерыв на кино» о детях войны в 14:00.

В последующие дни зрителей ждут «Капитан Крюк», «Маша и медведи», мультфильмы «Тафити» и «Супергномы», а также детский детектив «Опасные каникулы». Завершится программа 26 июня документальным фильмом «Россия. Нам 25 лет». Все сеансы — с возрастными маркировками от 6+ до 16+.

Кинопрограмма направлена на сохранение исторической памяти, знакомство с отечественным кино и поддержку семейного досуга. Приходите с детьми — будет и полезно, и душевно.