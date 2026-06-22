Энгельсская библиотека оцифровала третий том книг Елизаветы Ериной

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Центральная городская библиотека Энгельса пополнила электронную коллекцию произведений известной землячки Елизаветы Ериной. Оцифрован третий том многотомника «Под покровом Богородицы». Современные технологии расширяют горизонты библиотечного фонда: теперь читатели могут познакомиться с изданием независимо от географии и времени. Книга, ранее доступная только в читальном зале, стала доступна в электронном формате и может найти своего читателя в любом уголке страны.

Оцифровка произведений Елизаветы Ериной для энгельсских библиотек — не только мера по сохранению литературного наследия, но и вклад в продвижение культурного и туристического потенциала Энгельсского края. В условиях растущего интереса к внутреннему туризму такие проекты помогают широкой аудитории узнать историю, культуру и места, описанные автором. Возможно, кто-то, прочитав электронную версию за тысячи километров от Саратовской области, вдохновится на поездку и лично увидит родные места, запечатлённые в произведениях Ериной.

Приглашаем ознакомиться с многотомником «Под покровом Богородицы» в электронном каталоге Центральной городской библиотеки Энгельса.