РСЧС: ракетная опасность в Саратовской области

В Саратовской области объявлена ракетная опасность. Соответствующее предупреждение распространила служба РСЧС 22 июня 2026 года. Жителей призывают немедленно принять меры безопасности. При звуках сирен необходимо отойти от окон, пройти вглубь комнаты или в помещения между несущими стенами без окон. Если вы находитесь на улице или в автомобиле, следует немедленно направиться в ближайшее укрытие: здание, паркинг, подземный переход или другое безопасное место.

Официальные органы власти призывают граждан сохранять спокойствие и строго соблюдать рекомендации. Экстренные службы переведены в режим повышенной готовности. Координация действий осуществляется оперативным дежурным «Безопасного региона».

Телефон экстренных служб — 112.