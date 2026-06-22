«Волжская радуга – 2026» завершилась космическим перформансом

Фото: МинИнформ 64 Z

Региональная творческая школа для одарённых детей и молодёжи «Волжская радуга – 2026» завершила смену масштабным театрально-музыкальным перформансом «Ровесник — планета талантов». Финальная постановка посвящена 65-й годовщине первого полёта человека в космос. Зрители стали свидетелями приключений и творческих поисков ответа на вопрос о «прекрасном далёке».

Три недели 170 одарённых участников — победителей областных и всероссийских конкурсов — работали в насыщенной программе: репетиции, мастер-классы, пленэры и открытые уроки. Параллельно 32 школьника направления «Хореографическое искусство» занимались на площадке «Галактика 64». Работа велась по семи направлениям под руководством опытных худруков.

К организации привлекались Центр циркового искусства, областная библиотека, музей Федина, театр оперетты и филармония. Первый замминистра культуры Елена Позднякова отметила, что проект помогает раскрыть потенциал молодых талантов, воспитывает уважение к культуре и коллективный дух. Организатор — областной учебно-методический центр при поддержке Минкультуры и фонда «САФМАР».