Труженица тыла из Ртищева отпраздновала 102-й день рождения

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В Ртищеве сотрудники комплексного центра соцобслуживания поздравили со 102-летием труженицу тыла Зинаиду Егоровну Хлебалину.

Её трудовой путь начался в 16 лет в начале Великой Отечественной войны, когда она устроилась на дистанцию сигнализации и связи, где 40 лет проработала телефонисткой.

За добросовестный труд и в честь юбилея долгожительницу отметили медалями, а её имя занесли в Книгу Памяти дистанции сигнализации и связи филиала ОАО «РЖД». Сотрудники центра вручили имениннице поздравительные письма от Президента Владимира Путина и губернатора Романа Бусаргина, а также цветы.