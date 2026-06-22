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НовостиОбщество22 июня 2026 9:10

Труженица тыла из Ртищева отпраздновала 102-й день рождения

102 года: ртищевская труженица тыла принимает поздравления
Источник:kp.ru
Фото: МинИнформ 64 Z

Фото: МинИнформ 64 Z

В Ртищеве сотрудники комплексного центра соцобслуживания поздравили со 102-летием труженицу тыла Зинаиду Егоровну Хлебалину.

Её трудовой путь начался в 16 лет в начале Великой Отечественной войны, когда она устроилась на дистанцию сигнализации и связи, где 40 лет проработала телефонисткой.

За добросовестный труд и в честь юбилея долгожительницу отметили медалями, а её имя занесли в Книгу Памяти дистанции сигнализации и связи филиала ОАО «РЖД». Сотрудники центра вручили имениннице поздравительные письма от Президента Владимира Путина и губернатора Романа Бусаргина, а также цветы.