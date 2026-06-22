Саратовская работа «Лица одной страны» стала финалистом «ФормАРТа»

Подведены итоги заявочной кампании VII сезона фестиваля уличного искусства «ФормАРТ». На конкурс поступило 400 заявок из всех регионов Приволжского федерального округа. Тема 2026 года — Год единства народов России: художники отразили культурное многообразие и сплочённость страны. Экспертное жюри отобрало 14 финалистов, среди которых саратовская работа «Лица одной страны» Ивана Сергеева.

Летом эскизы нанесут на городские фасады. Следить за процессом можно на официальном сайте фестиваля. Победителей объявят в августе в Кирове, лучшие работы получат денежные призы от 100 до 200 тысяч рублей.

Фестиваль проводится по инициативе полномочного представителя Президента РФ в ПФО Игоря Комарова.