В Парке Гагарина открылась фотовыставка памятных монет о космосе

В Парке покорителей космоса открылась фотовыставка «Космос всегда мечта», посвящённая 65-летию первого полёта человека в космос. Экспозиция представляет собой галерею памятных монет из коллекций Банка России. На фотостендах запечатлены ключевые вехи: от запуска первого искусственного спутника Земли до современных орбитальных станций и выхода человека в открытый космос. Отдельный раздел посвящён великим учёным — от Михаила Ломоносова и Константина Циолковского до Сергея Королёва и Владимира Челомея.

В экспозицию вошли уникальные серии монет: «Космос», «Выдающиеся личности России», «Россия на рубеже тысячелетий» и другие. Каждая фотография — это не просто изображение, а краткий рассказ о событии или человеке, изменившем мир. Выставка подготовлена Отделением по Саратовской области Волго-Вятского ГУ Банка России. Она позволяет взглянуть на историю космонавтики через призму нумизматики.

Посетить выставку можно до конца августа. Она станет отличным поводом вспомнить героев и события, которые навсегда изменили нашу планету. Вход свободный.