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НовостиОбщество22 июня 2026 9:04

Игорь Молчанов возложил цветы на Воскресенском кладбище в День памяти и скорби

«Саратов помнит цену Победы»: глава города о Дне памяти и скорби
Источник:kp.ru
Фото: канал Игоря Молчанова

Фото: канал Игоря Молчанова

Глава Саратова Игорь Молчанов принял участие в церемонии возложения цветов на Воскресенском кладбище в День памяти и скорби. 22 июня 1941 года — особая дата для каждого жителя страны. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней. На кладбище покоятся герои, отстоявшие свободу и независимость Родины на полях сражений, и патриоты, ковавшие Победу в тылу.

«Мы, потомки победителей, несем на себе ответственность за сохранение памяти о тех страшных годах, о подвиге нашего народа. Возлагая цветы, мы отдаем дань уважения не только погибшим, но и тем, кто выжил, кто восстанавливал страну из руин, кто передал нам завет жить в мире и согласии», — отметил Игорь Молчанов.

Пусть память о Великой Отечественной войне будет вечным уроком для всех нас. Саратов помнит цену Победы. Саратов гордится.

Фото: канал Игоря Молчанова

Фото: канал Игоря Молчанова