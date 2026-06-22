Игорь Молчанов возложил цветы на Воскресенском кладбище в День памяти и скорби

Фото: канал Игоря Молчанова

Глава Саратова Игорь Молчанов принял участие в церемонии возложения цветов на Воскресенском кладбище в День памяти и скорби. 22 июня 1941 года — особая дата для каждого жителя страны. Ровно 85 лет назад началась Великая Отечественная война, длившаяся 1418 дней. На кладбище покоятся герои, отстоявшие свободу и независимость Родины на полях сражений, и патриоты, ковавшие Победу в тылу.

«Мы, потомки победителей, несем на себе ответственность за сохранение памяти о тех страшных годах, о подвиге нашего народа. Возлагая цветы, мы отдаем дань уважения не только погибшим, но и тем, кто выжил, кто восстанавливал страну из руин, кто передал нам завет жить в мире и согласии», — отметил Игорь Молчанов.

Пусть память о Великой Отечественной войне будет вечным уроком для всех нас. Саратов помнит цену Победы. Саратов гордится.