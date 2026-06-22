На энгельсском заводе средняя зарплата рабочих достигла 141 тысячи рублей

Глава Энгельсского района Максим Леонов встретился с директором компании «СГА-Инжиниринг» Сергеем Ивановым. Предприятие выпускает оборудование для нефтегазовой отрасли. Ранее компания реализовала крупный инвестпроект, наладив полный цикл производства изделий для «Газпрома», «Новатэка», «Лукойла» и «Роснефти». За последний год штат предприятия вырос до 122 человек.

Средняя заработная плата рабочих на заводе превысила 140 тысяч рублей, достигнув 141 тысячи. Как подчеркнул Максим Леонов, власти оказывают содействие компании в развитии. Предприятие, в свою очередь, модернизировало производство и создало для сотрудников комфортные условия труда.

Рост зарплат и расширение штата говорят о стабильном развитии компании и востребованности ее продукции на рынке.