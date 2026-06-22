Ветеран боевых действий рассказал воспитанникам лагеря о мужестве и героизме

Фото: Минобразования Саратовской области

В преддверии Дня памяти и скорби в Базарно-Карабулакском оздоровительном комплексе «Ласточка» для воспитанников лагеря организовали беседу с ветераном боевых действий на Северном Кавказе Александром Сергушовым. Он пришёл к ребятам с боевыми наградами, каждая из которых хранит память о событиях, изменивших жизнь.

Ветеран рассказывал о службе, о том, как принимал решения в сложных ситуациях, и о том, что помогало ему и его товарищам сохранять мужество. Ребята слушали, задавали вопросы: им было интересно узнать, как проходит служба, какие трудности приходится преодолевать и что чувствует человек, когда возвращается домой. В завершение встречи участники почтили память погибших в Великой Отечественной войне минутой молчания.