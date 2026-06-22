Саратовский театр "БалаганчикЪ" приглашает на работу актера и актрису

Фото: Театр "БалаганчикЪ"

Внимание, выпускники театральных учебных заведений!

Муниципальное учреждение культуры «Театр драмы, музыки и поэзии для детей и молодёжи «БАЛАГАНЧИКЪ» приглашает в свою команду талантливых молодых артистов:

- Мы ищем молодого артиста и актрису (возрастом до 35 лет) для пополнения нашей дружной труппы.

Кого мы ищем:

Что мы предлагаем:

Как подать заявку: Присылайте ваше портфолио, резюме и видеовизитку на электронную почту театра: teatrbalaganchik@yandex.ru. В теме письма укажите «КАСТИНГ НА ДОЛЖНОСТЬ АРТИСТА ДРАМЫ».

В резюме необходимо отразить: Ваш возраст, рост, сведения об образовании (учебное заведение, год окончания, мастерская), наличие специальных навыков (например, владение музыкальными инструментами), опыт работы (при наличии), семейное положение, статус воинского учета (военный билет).

Театр не предоставляет жилье.

Контактная информация: По вопросам трудоустройства обращайтесь по телефонам: 26-30-06, +79276211897, 89878381524.

Адрес театра: г. Саратов, ул. Кутякова, д. 41/59 (пересечение улиц Вольской и Челюскинцев, вход во дворе 9-этажного дома со стороны улицы Челюскинцев).