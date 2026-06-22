Клиенты саратовского регоператора столкнулись с трудностями при оплате услуги по вывозу ТКО через сервис Сбера

Фото: Ситиматик

В начале июня абоненты саратовского регоператора столкнулись с трудностями при оплате услуги по обращению с ТКО через сервис Сбербанка. Контакт-центр компании «Ситиматик» фиксировал сообщения о невозможности оплаты услуги за май этого года. По их словам, в приложении Сбера отражалась устаревшая информация о периоде и сумме начислений.

Специалисты регоператора отработали данные обращения, в результате было установлено, что на стороне банка произошел технический сбой, который не позволил корректно отразить информацию о платежах. В настоящее время технические специалисты саратовского отделения Сбера восстановили функционал системы, сервис для онлайн оплаты работает корректно. В то же время для абонентов все это время сохранялась возможность онлайн оплат других платежных агентов, например, ВТБ, Т-БАНК, Почта России, Газпромбанк и другие.

Кроме того, в период технического сбоя у саратовского отделения Сбера возможность корректной оплаты услуги по обращению с ТКО сохранялась в личных кабинетах абонентов на сайте государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства (ГИС ЖКХ) и Саратовского филиала «Ситиматик». Таким образом, учитывая все обеспеченные способы получения ежемесячного платежного документа, абоненты не были лишены возможности его своевременного получения, и согласно ст. 153 Жилищного кодекса РФ обязанность своевременно и полностью вносить плату за жилое помещение и коммунальные услуги не отменялась.

Получить дополнительную информацию о возможностях онлайн оплаты услуги по обращению с ТКО можно в контакт-центре саратовского регоператора по тел.: 8 (8452) 25-64-90.