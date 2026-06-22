Бусаргин: В наших сердцах живет память о тех суровых годах войны

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин обратился к населению региона в день начала Великой Отечественной войны:

- 22 июня, в памятный и скорбный день, мы чтим память павших в борьбе с нацизмом во время Великой Отечественной войны. Прошло 85 лет с момента вероломного вторжения нацистской Германии на нашу землю. Сплоченность, отвага и беззаветная преданность Родине, проявленные нашими предками в борьбе за свободу, служат нам ориентиром и по сей день.

Мы стремимся быть достойными наследниками поколения победителей. В наших сердцах живет память о тех суровых годах войны, о пережитых страданиях и о героизме, проявленном вопреки всему ради будущего.

Низкий поклон ветеранам, подарившим нам жизнь. Вечная слава героям, вечная память ушедшим.