Панков рассказал о ремонте дороги к селу Пады

Сейчас на дороге работает техника, готовится основание под асфальтовое покрытие

В Балашовском районе идёт ремонт дороги по направлению к поселку Октябрьский и селу Пады. Об этом сообщил депутат Госдумы Николай Панков в своем канале в мессенджере «Макс».

«Часть её была приведена в порядок ранее. Жители обратились с просьбой о продолжении ремонта. Вместе удалось этого добиться.

Участок длиной почти 20 км был в разбитом состоянии, а весной почти непроезжим. При этом направление очень востребованное. Не только жителями, но и туристами. В Падах находится старинная усадьба Нарышкиных, которую помог сохранить Вячеслав Володин.

Сейчас на дороге работает техника, готовится основание под асфальтовое покрытие. Подрядная организация хорошо себя зарекомендовала на других объектах. Напомнил, что задача - завершить ремонт качественно и очень быстро. Люди ждут эту дорогу. Главное - это их удобство и безопасность», - подчеркнул Николай Панков.